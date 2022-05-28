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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты полностью заблокировали пути выезда с захваченных территорий Херсонской области – командование "Юг"

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Захватчики возвращают обратно автомобили на временно оккупированную территорию Херсонской области, отметило командование "Юг" (фото иллюстративное)
Захватчики возвращают обратно автомобили на временно оккупированную территорию Херсонской области, отметило командование "Юг" (фото иллюстративное)
Фото: EPA

Российские оккупационные войска не пропускают автомобили с временно захваченных территорий Херсонской области.

Об этом 28 мая в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

"В оккупированной Херсонской области пути выезда на подконтрольные Украине территории [захватчики] полностью заблокировали. Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/414187113903942/

Так называемый замглавы "областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов рассказал в комментарии пропагандистскому российскому агентству "РИА Новости", что Херсонская область "в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности часть территории Херсонской области.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута не подтвердил информацию о раздаче оккупантами российских паспортов жителям временно захваченных территорий региона.

В Офисе президента (ОПУ) заявили, что как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден". "Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.

Теги: Россия, Украина, автомобили, оккупация, Херсонская область, ВСУ, война России против Украины, безопасность, Кирилл Стремоусов, российские оккупанты
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