Оккупанты полностью заблокировали пути выезда с захваченных территорий Херсонской области – командование "Юг"

Об этом 28 мая в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.

"В оккупированной Херсонской области пути выезда на подконтрольные Украине территории [захватчики] полностью заблокировали. Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно", – говорится в сообщении.

Так называемый замглавы "областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов рассказал в комментарии пропагандистскому российскому агентству "РИА Новости", что Херсонская область "в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине".

Война России против Украины. Главное (обновляется)