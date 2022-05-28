Оккупанты полностью заблокировали пути выезда с захваченных территорий Херсонской области – командование "Юг"

Об этом 28 мая в Facebook сообщило оперативное командование "Юг" ВСУ.
"В оккупированной Херсонской области пути выезда на подконтрольные Украине территории [захватчики] полностью заблокировали. Автомобили, на которых люди пытаются выехать с оккупированных территорий, тщательно фильтруют и возвращают обратно", – говорится в сообщении.
Так называемый замглавы "областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов рассказал в комментарии пропагандистскому российскому агентству "РИА Новости", что Херсонская область "в целях безопасности закрыла границы с регионами, подконтрольными Украине".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности часть территории Херсонской области.
Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий". Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута не подтвердил информацию о раздаче оккупантами российских паспортов жителям временно захваченных территорий региона.
В Офисе президента (ОПУ) заявили, что как только Россия "истощится и потеряет наступательный потенциал, Украина накопит достаточно сил – юг нашей страны будет обязательно освобожден". "Это не вопрос одного дня или месяца, но и не вопрос года", – отметил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
Оперативное командование "Юг" сообщило 28 мая, что ВСУ перешли в контрнаступление на юге Украины.