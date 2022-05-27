Оккупанты заявили, что перевели на российский телефонный код +7 территории Херсонской и Запорожской областей

На временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей поступили в продажу сим-карты с номерами, которые начинаются на +7, отметили оккупанты Фото: depositphotos.com

Об этом в комментарии пропагандистскому агентству "РИА Новости" 27 мая сообщил представитель оккупационных властей Крыма.

По его словам, в две области Украины зашли новые операторы.

Информацию о переходе на российский код +7 "РИА Новости" подтвердили в оккупационной "администрации" Запорожской области, отметив, что в регион зашел новый оператор мобильной связи. Также в продажу поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.

26 мая коллаборант и так называемый замглавы "областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов рассказал, что в Херсонской области можно купить сим-карты операторов из оккупированного Крыма, его цитируют в Telegram "РИА Новости".

В начале мая мобильные операторы на подконтрольной группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях перешли на российскую систему нумерации телефонов "+7".

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