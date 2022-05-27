Оккупанты заявили, что перевели на российский телефонный код +7 территории Херсонской и Запорожской областей

Об этом в комментарии пропагандистскому агентству "РИА Новости" 27 мая сообщил представитель оккупационных властей Крыма.
По его словам, в две области Украины зашли новые операторы.
Информацию о переходе на российский код +7 "РИА Новости" подтвердили в оккупационной "администрации" Запорожской области, отметив, что в регион зашел новый оператор мобильной связи. Также в продажу поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.
26 мая коллаборант и так называемый замглавы "областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов рассказал, что в Херсонской области можно купить сим-карты операторов из оккупированного Крыма, его цитируют в Telegram "РИА Новости".
В начале мая мобильные операторы на подконтрольной группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях перешли на российскую систему нумерации телефонов "+7".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территорий Херсонской и Запорожской областей.
Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.
В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".
Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута не подтвердил информацию о раздаче оккупантами российских паспортов жителям временно захваченных территорий региона.