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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты заявили, что перевели на российский телефонный код +7 территории Херсонской и Запорожской областей

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На временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей поступили в продажу сим-карты с номерами, которые начинаются на +7, отметили оккупанты
На временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей поступили в продажу сим-карты с номерами, которые начинаются на +7, отметили оккупанты
Фото: depositphotos.com

Временно захваченные территории Херсонской и Запорожской областей переходят на российскую систему нумерации телефонов +7.

Об этом в комментарии пропагандистскому агентству "РИА Новости" 27 мая сообщил представитель оккупационных властей Крыма.

По его словам, в две области Украины зашли новые операторы.

Информацию о переходе на российский код +7 "РИА Новости" подтвердили в оккупационной "администрации" Запорожской области, отметив, что в регион зашел новый оператор мобильной связи. Также в продажу поступили сим-карты с номерами, которые начинаются на +7.

26 мая коллаборант и так называемый замглавы "областной военно-гражданской администрации" Кирилл Стремоусов рассказал, что в Херсонской области можно купить сим-карты операторов из оккупированного Крыма, его цитируют в Telegram "РИА Новости".

В начале мая мобильные операторы на подконтрольной группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях перешли на российскую систему нумерации телефонов "+7".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили, в частности, часть территорий Херсонской и Запорожской областей.

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута не подтвердил информацию о раздаче оккупантами российских паспортов жителям временно захваченных территорий региона.

Теги: Россия, Украина, мобильная связь, захват, оккупация, Херсонская область, телефоны, Запорожская область, война России против Украины, оператор, Кирилл Стремоусов, продажа
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