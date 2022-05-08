Россия переводит мобильные операторы ОРДЛО на свой код +7

Операторы "Феникс" и "Лугаком" с 7 мая должны были перейти на российский код +7 Фото: depositphotos.com

"С 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправке смс-сообщений абонентами донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно", – рассказали в ведомстве.

Российский код нумерации присвоят абонентам операторов "Феникс" (работает на территории, оккупированной боевиками "ДНР") и "Лугаком" (работает на территории, оккупированной боевиками "ЛНР"). Об этом сообщили главарь "ДНР" Денис Пушилин в Telegram и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Феникс" и "Лугаком" – это единственные операторы, работающие в ОРДЛО.