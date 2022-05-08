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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия переводит мобильные операторы ОРДЛО на свой код +7

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Операторы "Феникс" и "Лугаком" с 7 мая должны были перейти на российский код +7
Операторы "Феникс" и "Лугаком" с 7 мая должны были перейти на российский код +7
Фото: depositphotos.com

Мобильные операторы, которые действуют на подконтрольных группировкам "ДНР" и "ЛНР" территориях, переходят на российскую систему нумерации телефонов +7. Об этом сообщило министерство цифрового развития РФ.

"С 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправке смс-сообщений абонентами донецких и луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно", – рассказали в ведомстве.

Российский код нумерации присвоят абонентам операторов "Феникс" (работает на территории, оккупированной боевиками "ДНР") и "Лугаком" (работает на территории, оккупированной боевиками "ЛНР"). Об этом сообщили главарь "ДНР" Денис Пушилин в Telegram и главарь "ЛНР" Леонид Пасечник.

"Феникс" и "Лугаком" – это единственные операторы, работающие в ОРДЛО.

Контекст:

В Генштабе ВСУ в начале апреле сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

В конце марта главари "ДНР" и "ЛНР" поочередно заявили о планах войти в состав России.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, мобильная связь, Денис Пушилин, ДНР, ЛНР, Леонид Пасечник, ОРДЛО
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