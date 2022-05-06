Украинцев, которых вывезли на оккупированные территории, заставляют принимать "гражданство ЛДНР" – украинская разведка

"В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" украинским гражданам, перемещенным с недавно захваченных территорий. Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", – пояснили в Минобороны.

По данным украинской разведки, с людьми проводятся "профилактические беседы". В случае отказа от "гражданства" псевдореспублик они теряют все средства к существованию и по отношению к ним применяют репрессивные меры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)