Украинцев, которых вывезли на оккупированные территории, заставляют принимать "гражданство ЛДНР" – украинская разведка

"В оккупированном городе Сорокино (Луганская область) начаты процессы оформления паспортов "ЛНР" украинским гражданам, перемещенным с недавно захваченных территорий. Люди лишены домов, имущества и денег. Поэтому вынуждены соглашаться на эти условия, ведь только так можно получить выплаты в рублях, продуктовые наборы и медицинскую помощь", – пояснили в Минобороны.
По данным украинской разведки, с людьми проводятся "профилактические беседы". В случае отказа от "гражданства" псевдореспублик они теряют все средства к существованию и по отношению к ним применяют репрессивные меры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 марта глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай заявлял, что россияне оккупировали около 70% Луганской области.
В минобороны РФ 2 мая сообщили, что россияне за период с 24 февраля вывезли из Украины почти 1,1 млн человек, в том числе 196 тыс. детей. Об этом пишет "Интерфакс".
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 23 апреля, что, по предварительным данным, оккупанты депортировали из страны около 500 тыс. человек.
Уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук 4 мая сообщила, что российские захватчики депортировали из Украины более 180 тыс. детей.