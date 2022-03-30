Главарь "ДНР" заявил о планах вхождения в состав России

Пушилин заявил, что желание и стремление вступить в состав РФ "отчетливо прослеживаются с 2014 года" Фото: EPA

Он заявил, что желание и стремление вступить в состав РФ "отчетливо прослеживаются с 2014 года". Но сейчас, по его словам, основная задача – "выход на конституционные границы республики".

Заявление Пушилина последовало за аналогичным заявлением главаря "ЛНР" Леонида Пасечника. По его словам, в ближайшее время в ОРЛО будет проведен "референдум", на котором "народ выскажет свое мнение по поводу вступления в РФ".