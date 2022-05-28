Зеленский: Россию нужно признать государством-террористом, спонсором терроризма. Это просто правдиво

"Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец-то признать официально Россию государством-террористом, государством – спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты зачем-то обстреляли 28 мая территорию Сумской области и Николаев, где есть погибший и раненые.

"Снаряды ударили по жилому району в 20 метрах от детского сада. Вот таких врагов избрала для себя Российская Федерация", – объяснил Зеленский.

Президент Украины отметил, что говорить о терроризме со стороны России намерен и на заседании Европейского совета, которое состоится 30–31 мая.

"В том числе и буду об этом говорить. О терроре, который стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы. Террор на земле Украины. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше?" – задается вопросом Зеленский.

По его словам, только все европейцы вместе смогут "остановить такую политику такого государства".

Война России против Украины. Главное (обновляется)