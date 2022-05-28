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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Россию нужно признать государством-террористом, спонсором терроризма. Это просто правдиво

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Зеленский: Террор стал фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы
Зеленский: Террор стал фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы
Фото: president.gov.ua

28 мая в вечернем обращении к украинцам президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следует юридически закрепить, что Россия – государство-террорист. Обращение опубликовано в Fаcebook Офиса президента.

"Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец-то признать официально Россию государством-террористом, государством – спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно и отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине и очень хотят понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что оккупанты зачем-то обстреляли 28 мая территорию Сумской области и Николаев, где есть погибший и раненые.

"Снаряды ударили по жилому району в 20 метрах от детского сада. Вот таких врагов избрала для себя Российская Федерация", – объяснил Зеленский.

Президент Украины отметил, что говорить о терроризме со стороны России намерен и на заседании Европейского совета, которое состоится 30–31 мая.

"В том числе и буду об этом говорить. О терроре, который стал сегодня фактически единственной формой действий российского государства в отношении Европы. Террор на земле Украины. Террор на энергетическом рынке всей Европы, не только нашего государства. Террор на продовольственном рынке, причем уже в глобальном масштабе. А какой террор будет дальше?" – задается вопросом Зеленский.

По его словам, только все европейцы вместе смогут "остановить такую политику такого государства".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/578848106923049/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля. С этой даты по 27 мая в стране погибли, по данным управления верховного комиссара ООН по правам человека, более 4 тыс. мирных жителей, причем эта цифра предварительная, фактически число жертв больше.

По данным офицера управления разведки Ильи Самойленко на 8 мая, в городе Мариуполе российские оккупанты убили 25 тыс. человек.

Обстрелы оккупантами мирных жителей Украины происходят ежедневно.

Теги: Россия, терроризм, война, террористы, вторжение, Владимир Зеленский, Европа, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, обращение
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