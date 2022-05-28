Оккупанты утром обстреляли Николаев, есть пострадавшие – мэр

"Сегодня утром российские оккупанты обстреляли Николаев. Их целью в очередной раз стали жилые дома. Имеем предварительную информацию о пострадавших гражданских", – написал он.

Подробную информацию мэр пообещал обнародовать позже.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.