Оккупанты повредили или уничтожили более 3,5 тыс. жилых домов и объектов инфраструктуры в Николаеве – глава ОВА

Оккупанты обстреливают Николаев и Николаевскую область, чтобы из региона выезжало местное население, отметил Ким Фото: Миколаївська міська рада / Facebook

Такое мнение 25 мая в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", выразил глава Николаевской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Виталий Ким.

"С политической точки зрения они создают угрозу для людей, чтобы они уезжали, чтобы у себя на телевидении сказать: вон посмотрите, там все уехали, а остались только "нацисты" и "бандеровцы", которые сидят в Николаеве и туда можно идти и стрелять из тяжелой артиллерии, нет там людей, все уехали", – сказал руководитель ОВА.

По словам Кима, несмотря на риски, люди, наоборот, возвращаются из-за усталости находиться без денег за пределами своих домов.

Ведущая спросила главу ОВА, сколько в настоящее время повреждено оккупантами жилых домов и объектов инфраструктуры в Николаеве.

"Так не помню, но более 3,5 тыс. повреждены или уничтожены", – ответил Ким.

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