Оккупанты повредили или уничтожили более 3,5 тыс. жилых домов и объектов инфраструктуры в Николаеве – глава ОВА

Такое мнение 25 мая в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", выразил глава Николаевской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Виталий Ким.
"С политической точки зрения они создают угрозу для людей, чтобы они уезжали, чтобы у себя на телевидении сказать: вон посмотрите, там все уехали, а остались только "нацисты" и "бандеровцы", которые сидят в Николаеве и туда можно идти и стрелять из тяжелой артиллерии, нет там людей, все уехали", – сказал руководитель ОВА.
По словам Кима, несмотря на риски, люди, наоборот, возвращаются из-за усталости находиться без денег за пределами своих домов.
Ведущая спросила главу ОВА, сколько в настоящее время повреждено оккупантами жилых домов и объектов инфраструктуры в Николаеве.
"Так не помню, но более 3,5 тыс. повреждены или уничтожены", – ответил Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.
В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.