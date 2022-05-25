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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты повредили или уничтожили более 3,5 тыс. жилых домов и объектов инфраструктуры в Николаеве – глава ОВА

Оккупанты обстреливают Николаев и Николаевскую область, чтобы из региона выезжало местное население, отметил Ким
Оккупанты обстреливают Николаев и Николаевскую область, чтобы из региона выезжало местное население, отметил Ким
Фото: Миколаївська міська рада / Facebook

Российские оккупационные войска обстреливают Николаев и Николаевскую область, чтобы из региона выезжало местное население.

Такое мнение 25 мая в эфире национального телемарафона, который транслировал в YouTube канал "Украина 24", выразил глава Николаевской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Виталий Ким.

"С политической точки зрения они создают угрозу для людей, чтобы они уезжали, чтобы у себя на телевидении сказать: вон посмотрите, там все уехали, а остались только "нацисты" и "бандеровцы", которые сидят в Николаеве и туда можно идти и стрелять из тяжелой артиллерии, нет там людей, все уехали", – сказал руководитель ОВА.

По словам Кима, несмотря на риски, люди, наоборот, возвращаются из-за усталости находиться без денег за пределами своих домов.

Ведущая спросила главу ОВА, сколько в настоящее время повреждено оккупантами жилых домов и объектов инфраструктуры в Николаеве.

"Так не помню, но более 3,5 тыс. повреждены или уничтожены", – ответил Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Теги: Россия, телевидение, Украина, Николаев, оккупация, угрозы, Николаевская область, артиллерия, вторжение, обстрелы, нацисты, война России против Украины, Николаевская ОГА, инфраструктура, население, Виталий Ким, российские оккупанты
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