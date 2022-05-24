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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли Николаев и область, за сутки ранения получили 15 человек

Российские войска активно обстреливают Николаев и населенные пункты области
Российские войска активно обстреливают Николаев и населенные пункты области
Фото: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради / Facebook

За минувшие сутки в результате обстрелов российскими оккупантами Николаева и области ранения получили 15 человек. Об этом 24 мая в Telegram сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

По ее словам, детей среди пострадавших нет.

"Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", – подчеркнула Замазеева.

Всего по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находились 162 жителя Николаевской области, пострадавшие от российской агрессии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

В то же время российские войска продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ранение, российские оккупанты
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