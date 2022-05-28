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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные укрепляют свои позиции возле границы с Украиной, ведут обстрелы – Генштаб ВСУ

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Враг проводит ротацию, отметили в Генштабе ВСУ
Враг проводит ротацию, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook

На территории России возле границы с Украиной оккупанты занимаются оборудованием своих позиций. Об этом 28 мая проинформировал в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На северском направлении для недопущения переброски наших войск на другие угрожающие направления противник удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Враг осуществляет ротацию части подразделений и совершенствует инженерное оборудование районов сосредоточения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник четыре раза обстрелял из минометов позиции подразделений Государственной пограничной службы Украины в районе населенных пунктов Середина-Буда, Старые Вирки и Знобь-Трубчевская.

Российские агрессоры также используют на этом направлении воздушное пространство, отметили украинские военные.

"Самолет оперативно-тактической авиации из воздушного пространства Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области. В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА в Черниговской и Сумской областях", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/327247112921707

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

В апреле ВСУ оттеснили российских оккупантов из северных областей Украины, однако агрессор продолжает обстреливать украинскую территорию с территории России.

Обстрелы Сумской области велись, в частности 17-го18-го21-го23 мая, в ночь на 25 мая российские военные ударили ракетами по Краснополью.

Черниговскую область обстреливали 17 мая22 мая.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, авиация, граница, ротация, самолеты, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, миномет, российские военные
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