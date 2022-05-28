Российские военные укрепляют свои позиции возле границы с Украиной, ведут обстрелы – Генштаб ВСУ

"На северском направлении для недопущения переброски наших войск на другие угрожающие направления противник удерживает войска на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. Враг осуществляет ротацию части подразделений и совершенствует инженерное оборудование районов сосредоточения", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник четыре раза обстрелял из минометов позиции подразделений Государственной пограничной службы Украины в районе населенных пунктов Середина-Буда, Старые Вирки и Знобь-Трубчевская.

Российские агрессоры также используют на этом направлении воздушное пространство, отметили украинские военные.

"Самолет оперативно-тактической авиации из воздушного пространства Курской области нанес ракетный удар по гражданскому промышленному объекту на территории Сумской области. В целях уточнения положения наших войск противник вел воздушную разведку с помощью БПЛА в Черниговской и Сумской областях", – рассказали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)