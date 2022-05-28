В РФ продолжаются мероприятия скрытой мобилизации – Генштаб ВСУ

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля Фото: EPA

"На территории России продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания", – говорится в сообщении.

В частности Генштаб сообщил, что на юг Украины оккупанты перебросили устаревшие танки Т-62.

"На территории Воронежской области идет подготовка резервистов", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)