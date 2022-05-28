В РФ продолжаются мероприятия скрытой мобилизации – Генштаб ВСУ

"На территории России продолжаются мероприятия скрытой мобилизации. Противник продолжает снимать с хранения устаревшее вооружение и военную технику из центров обеспечения мобилизационного развертывания", – говорится в сообщении.
В частности Генштаб сообщил, что на юг Украины оккупанты перебросили устаревшие танки Т-62.
"На территории Воронежской области идет подготовка резервистов", – сообщили в ведомстве.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют спецоперацией.
По состоянию на утро 27 мая потери российских оккупантов достигли около 29 750 военных, а также 1322 танка, 206 самолетов, 170 вертолетов и другое.