Госдума РФ предлагает снять возрастные ограничения для контрактников. The Guardian считает это свидетельством нехватки солдат для войны против Украины

Сейчас заключить первый контракт с армией могут россияне в возрасте 18–40 лет и иностранцы в возрасте 18–30 лет. Проект, включенный 23 мая в порядок работы парламента, полностью снимает верхний возрастной ценз.

Его авторы, депутаты от "Единой России" Андрей Картаполов и Андрей Красов, заявили, что отмена ограничений позволит привлечь в армию "профессионалов старшего возраста". В примечаниях к законопроекту говорится, что для использования высокоточного оружия и техники нужны профессиональные навыки, которыми овладевают к 40 годам.

Совет Госдумы 23 мая поручил "представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту" и подготовить его к рассмотрению.

Тhe Guardian называет законопроект продолжением скрытой мобилизации и еще одним свидетельством нехватки солдат для войны в Украине. Военные эксперты в комментарии газете отметили, что РФ столкнулась с беспрецедентными потерями войск и техники в Украине и после ряда неудач Москва вынуждена сильно уменьшить масштаб своих целей в этой войне.