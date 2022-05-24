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Госдума РФ предлагает снять возрастные ограничения для контрактников. The Guardian считает это свидетельством нехватки солдат для войны против Украины

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Действующее ограничение для контрактной службы 40 лет
Действующее ограничение для контрактной службы – 40 лет
Фото: ЕРА

В Госдуме России 23 мая прошли предварительные слушания проекта закона об отмене ограничений по возрасту для контрактной службы в армии. Законопроект №127141-8 опубликован на официальном сайте парламента.

Сейчас заключить первый контракт с армией могут россияне в возрасте 18–40 лет и иностранцы в возрасте 18–30 лет. Проект, включенный 23 мая в порядок работы парламента, полностью снимает верхний возрастной ценз.

Его авторы, депутаты от "Единой России" Андрей Картаполов и Андрей Красов, заявили, что отмена ограничений позволит привлечь в армию "профессионалов старшего возраста". В примечаниях к законопроекту говорится, что для использования высокоточного оружия и техники нужны профессиональные навыки, которыми овладевают к 40 годам.

Совет Госдумы 23 мая поручил "представить отзывы, предложения и замечания к законопроекту" и подготовить его к рассмотрению.

Тhe Guardian называет законопроект продолжением скрытой мобилизации и еще одним свидетельством нехватки солдат для войны в Украине. Военные эксперты в комментарии газете отметили, что РФ столкнулась с беспрецедентными потерями войск и техники в Украине и после ряда неудач Москва вынуждена сильно уменьшить масштаб своих целей в этой войне.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери личного состава российских войск в войне против Украины достигли около 29 350 военных, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 24 мая.

У оккупантов срывается план замещения личного состава. В переписке российского контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую 4 мая опубликовала в Facebook СБУ, речь идет о том, что россияне не могут набрать достаточное количество желающих подписать контракт для отправки в Украину.

Военных-контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства. 14 апреля "Русская служба BBC" написала, что на сайтах поиска работы HeadHunter и SuperJob с начала марта размещены "тысячи вакансий военнослужащих по контракту".

19 мая The Moscow Times написало, что отправляющиеся на войну в Украину российские контрактники не обеспечиваются экипировкой, а обмундирование из частей можно купить в интернете. "Все приходится покупать самим, за свои деньги. Я даже не говорю про современные бронежилеты и каски, у нас нет теплых вещей, нет сухпайков. Да и вся техника, на которой мы воюем в Украине, – в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает", – пожаловался источник издания в армии.

Теги: Госдума, мобилизация, законопроект, война России против Украины, контрактная армия
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