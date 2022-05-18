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В Московской области военкомат забросали "коктейлями Молотова". Это как минимум 12-я попытка поджога военкоматов в РФ

Поджигателя не нашли
Поджигателя не нашли
Скриншот: SHOT / Telegram

В городе Щелково Московской области в ночь на 18 мая неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в здание военного комиссариата. Об этом сообщили Telegram-каналы Baza и "Осторожно, новости".

По данным СМИ, в результате таких действий произошел пожар, повреждены два кабинета военкомата, где находилась документация. 

Видео момента поджога, а также последствий пожара опубликовал Telegram-канал Shot.

Поджигателя не нашли. 

Baza подсчитала, что это как минимум 12-я попытка поджога военкоматов в России в 2022 году. По подсчетам Shot – уже 13-я. 

Контекст:

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому юристу и блогеру Марку Фейгину рассказывал 3 мая, что военкоматы "горят по всей России". "Реально несколько десятков случаев уже. И везде на стеночках оставляют буквы L", – заявил он. Буква L, по словам Арестовича, – символ, который использует легион "Свобода России". Этот легион состоит из россиян, которые воюют за Украину.

"Русская служба ВВС" нашла в местных СМИ подтверждения шести случаев поджога военкоматов, которые произошли за период с 24 февраля до 5 мая. За весь прошлый год их было три, причем в двух из них горели неэксплуатируемые здания. 

Поджоги военкоматов в РФ участились на фоне сообщений о возможном объявлении всеобщей мобилизации в РФ 9 мая. Президент РФ Владимир Путин такого объявления на параде 9 мая не сделал, но поджоги не прекратились. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, пожар, мобилизация, военкомат, поджог, коктейль Молотова
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