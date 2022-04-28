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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Петрулевич считает, что Россия не забирает тела солдат в Украине, чтобы не платить компенсации

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По данным Генштаба ВСУ на 28 апреля, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 22,8 тыс. человек
По данным Генштаба ВСУ на 28 апреля, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 22,8 тыс. человек
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Бывший начальник управлений Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях генерал-майор запаса Александр Петрулевич пояснил, почему оккупанты не забирают тела российских солдат, погибших в Украине. Об этом Петрулевич рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"А знаете, почему трупы не забирают?.. Волна народа поднимется при таких потерях в деревнях… Вы же посмотрите, все солдаты их откуда? Из депрессивных районов. А депрессивный район – это непредсказуемость. Это кажется, что они дебилы. Они не дебилы. Когда много трупов придет, то они могут… Они высшую математику не изучали, а вот взять лом, лопату или орудие пролетариата – булыжник – могут", – отметил Петрулевич.

Кроме того, есть еще и второй аспект – экономический, считает генерал-майор СБУ в запасе.  

"А теперь посчитайте: 7 млн рублей только погибшему. А теперь простая арифметика – 20 тыс. [погибших] на 7 млн [рублей], посмотрите, астрономическая цифра какая – это раз. Второе – от трех до 5 млн [рублей]… раненому, в зависимости [от тогобез ног, там, и так далее... Это же простая арифметика, 20 тыс. погибло, а уже больше – мы пошли на третий десяток. Умножаем минимум на три – это 60 тыс. раненых. Откуда деньги?.. Ответ в воинской части и в военкомате: нет трупа – нет выплаты", – подчеркнул Петрулевич.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине, заявив, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

По данным Генштаба ВСУ на 28 апреля, потери среди личного состава российских оккупантов достигли около 22 800 человек.

О том, что Россия не забирает трупы погибших на территории Украины солдат, в начале апреля в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман говорил глава Луганской областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай. "У нас тысячи трупов российских солдат, а они их не забирают. Ну это же действительно нонсенс", – отмечал руководитель ОВА.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, военкомат, раненые, Александр Петрулевич, деньги, война России против Украины, выплаты, интервью, погибшие, компенсация, российские оккупанты
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