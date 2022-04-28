Петрулевич считает, что Россия не забирает тела солдат в Украине, чтобы не платить компенсации

"А знаете, почему трупы не забирают?.. Волна народа поднимется при таких потерях в деревнях… Вы же посмотрите, все солдаты их откуда? Из депрессивных районов. А депрессивный район – это непредсказуемость. Это кажется, что они дебилы. Они не дебилы. Когда много трупов придет, то они могут… Они высшую математику не изучали, а вот взять лом, лопату или орудие пролетариата – булыжник – могут", – отметил Петрулевич.

Кроме того, есть еще и второй аспект – экономический, считает генерал-майор СБУ в запасе.

"А теперь посчитайте: 7 млн рублей только погибшему. А теперь простая арифметика – 20 тыс. [погибших] на 7 млн [рублей], посмотрите, астрономическая цифра какая – это раз. Второе – от трех до 5 млн [рублей]… раненому, в зависимости [от того] без ног, там, и так далее... Это же простая арифметика, 20 тыс. погибло, а уже больше – мы пошли на третий десяток. Умножаем минимум на три – это 60 тыс. раненых. Откуда деньги?.. Ответ в воинской части и в военкомате: нет трупа – нет выплаты", – подчеркнул Петрулевич.

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)