В Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева – СМИ

Об этом 27 мая написала "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и одного собеседника в АП.

Отмечается, что "программой-минимум" для "объявления победы" в конце мая считается оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей (под контролем Украины остается около 5% территории Луганской области и немного больше 40% Донецкой).

В то же время "программой-максимум" по-прежнему называется захват Киева.

В марте российское наступление на столицу Украины закончилось провалом, тем не менее высшее руководство России не отказалось от этой цели.

"Мы все равно их доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", – сказал в комментарии "Медузе" один из собеседников в Кремле.

Источник издания, близкий к администрации Владимира Путина, не исключил, что для быстрого продвижения российских войск руководство РФ может принять решение о массовом отправлении на войну в Украину срочников.

В то же время, добавил он, всеобщей мобилизации в России ждать не стоит – из-за опасений Кремля, что такой шаг может ударить по рейтингу властей и лично Путина.

Кроме того, в Москве считают, что "рано или поздно Европе надоест помогать [Украине] – это и деньги, и производство оружия, которое самим нужнее".

Также ближе к осени "надо будет договариваться [с Россией] по газу и нефти к отопительному сезону", аргументировал один из собеседников "Медузы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)