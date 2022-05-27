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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Кремле снова обсуждают возможный штурм Киева – СМИ

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В марте наступление оккупантов на Киев закончилось провалом
В марте наступление оккупантов на Киев закончилось провалом
Фото: president.gov.ua

На фоне медленного продвижения российских оккупационных войск на Донбассе в администрации президента (АП) РФ возникла надежда, что можно за несколько месяцев "довести войну в Украине до победы".

Об этом 27 мая написала "Медуза" со ссылкой на два источника, близких к Кремлю, и одного собеседника в АП.

Отмечается, что "программой-минимум" для "объявления победы" в конце мая считается оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей (под контролем Украины остается около 5% территории Луганской области и немного больше 40% Донецкой).

В то же время "программой-максимум" по-прежнему называется захват Киева.

В марте российское наступление на столицу Украины закончилось провалом, тем не менее высшее руководство России не отказалось от этой цели.

"Мы все равно их доколупаем. Скорее всего, к осени уже все закончится", – сказал в комментарии "Медузе" один из собеседников в Кремле.

Источник издания, близкий к администрации Владимира Путина, не исключил, что для быстрого продвижения российских войск руководство РФ может принять решение о массовом отправлении на войну в Украину срочников.

В то же время, добавил он, всеобщей мобилизации в России ждать не стоит – из-за опасений Кремля, что такой шаг может ударить по рейтингу властей и лично Путина.

Кроме того, в Москве считают, что "рано или поздно Европе надоест помогать [Украине] – это и деньги, и производство оружия, которое самим нужнее".

Также ближе к осени "надо будет договариваться [с Россией] по газу и нефти к отопительному сезону", аргументировал один из собеседников "Медузы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и силами территориальной обороны.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на Донбассе. 22 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что на востоке Украины ежедневно гибнет от 50 до 100 украинских военнослужащих. По его словам, на Донбассе соотношение техники у российских и украинских военных – примерно 20 к 1.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Украина, рейтинг, Москва, Кремль, Донбасс, захват, оккупация, штурм, мобилизация, наступление, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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