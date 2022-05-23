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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли два района Сумской области – глава обладминистрации

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В результате обстрела повреждения получили частные дома
В результате обстрела повреждения получили частные дома
Фото: Дмитро Живицький (Dmytro Zhyvytskyy) / Telegram

В ночь на 23 мая российские войска с территории РФ обстреляли населенные пункты Сумского и Шосткинского районов Сумской области. Об этом в Telegram сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Всю ночь сегодня враг обстреливал мирный город Белополье [Сумского района] и окрестности. Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ (самоходная артиллерийская установка. – "ГОРДОН"), и около 1.00 был авиаудар. [...] К счастью, обошлось без человеческих жертв", – написал он.

По данным главы ОВА, серьезные повреждения получили по меньшей мере 11 частных домов мирных жителей.

"Также враг со своей территории ночью вел минометный огонь по северной части Шосткинского района", – отметил Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля Живицкий сообщал, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

В частности, обстрелы велись 17-го, 18-го, 21 мая.

Теги: Россия, война, Сумская область, военные, артиллерия, обстрелы, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, ракеты, миномет, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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