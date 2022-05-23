Российские войска обстреляли два района Сумской области – глава обладминистрации

"Всю ночь сегодня враг обстреливал мирный город Белополье [Сумского района] и окрестности. Со своей территории россияне выпускали ракеты, били из САУ (самоходная артиллерийская установка. – "ГОРДОН"), и около 1.00 был авиаудар. [...] К счастью, обошлось без человеческих жертв", – написал он.

По данным главы ОВА, серьезные повреждения получили по меньшей мере 11 частных домов мирных жителей.

"Также враг со своей территории ночью вел минометный огонь по северной части Шосткинского района", – отметил Живицкий.

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