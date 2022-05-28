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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Брестскую область Беларуси перемещен дивизион установок "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

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Россия неоднократно обстреливала Украину с территории Беларуси
Россия неоднократно обстреливала Украину с территории Беларуси
Фото: EPA

В Брестской области Беларуси размещен дивизион установок "Искандер-М". Об этом 28 мая сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook.

"В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории республики Беларусь", – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, отметили в Генштабе.

"Указанная группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины. Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Беларуси", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/326823172964101

Контекст:

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял главу Минобороны Украины, что угроз Украине со стороны Беларуси нет

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где, в том числе, продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.

Западные страны считают Беларусь соучастницей РФ в агрессии против Украины и вводят санкции не только против России, но и против Беларуси.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Беларусь, Генштаб ВСУ, война России против Украины, ракеты
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