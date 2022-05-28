В Брестскую область Беларуси перемещен дивизион установок "Искандер-М" – Генштаб ВСУ

"В район населенного пункта Лунинец Брестской области перемещен дивизион ОТРК "Искандер-М". Сохраняется угроза нанесения ударов по объектам инфраструктуры и подразделениям Сил обороны с территории республики Беларусь", – говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению охраны белорусско-украинской границы, отметили в Генштабе.

"Указанная группировка усилена маневровыми группами радиоэлектронной борьбы, действующими вдоль государственной границы Украины. Продолжается подготовка офицеров запаса для нужд комплектования подразделений военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны в учебных заведениях Беларуси", – сообщили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял главу Минобороны Украины, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. В апреле ВСУ вытеснили российские войска с северных областей страны, оккупанты отошли на территорию Беларуси, где, в том числе, продавали и отправляли домой награбленное в Украине. Оттуда были передислоцированы на российскую территорию и затем снова в Украину.

Также с территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты.