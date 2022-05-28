ВСУ ликвидировали уже около 30 тыс. российских оккупантов – Генштаб

За сутки украинские военные ликвидировали около 250 российских оккупантов.
Другие потери войск РФ составили:
- танков – 1330 (+8);
- боевых бронированных машин – 3258 (+12) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 628 (+5);
- РСЗО – 203 (+2);
- средства ПВО – 93;
- самолетов – 207 (+1);
- вертолетов – 174 (+4);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 503;
- крылатые ракеты – 116 (+1);
- корабли/катера – 13;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2226;
- специальная техника – 48.
"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)