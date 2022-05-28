ВСУ ликвидировали уже около 30 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Оккупанты в войне против Украины потеряли более 1300 танков Фото: EPA

"Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Авдеевском и Криворожском направлениях. Данные уточняются", – сообщили в Генштабе.

За сутки украинские военные ликвидировали около 250 российских оккупантов.

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