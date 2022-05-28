За сотрудничество с оккупантами будут судить самопровозглашенного "главу" Дымерской общины в Киевской области – Офис генпрокурора

Следствие установило, что мужчина добровольно согласился сотрудничать с россиянами после оккупации Дымера.

"Получив гарантии личной сохранности от представителей оккупационных войск, он помогал им ориентироваться на местности. В начале марта 2022 года захватчики принудительно собрали местное население. Во время выступления перед ними подозреваемый сообщил, что теперь он новоизбранный "глава" Дымерской ОТГ. В условиях военного положения он подбирал людей для незаконного сотрудничества с вооруженными силами государства-агрессора, привлекал их для выполнения работ в поселковом совете и на территории общины. Также предоставлял российским военнослужащим сведения об участниках АТО, территориальной обороне и депутатах среди местных жителей", – сообщили в Офисе генпрокурора.

В суд направлен обвинительный акт по фактам коллаборационной деятельности, а также несанкционированного распространения информации о Вооруженных силах Украины и других военных формированиях в условиях военного положения (ч. 5 ст. 111-1, ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас подозреваемый находится под стражей.

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