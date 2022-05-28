Технику каналов UkrLive и "Перший незалежний" конфисковали "для нужд военной администрации" – СМИ

Имущество конфисковали "для нужд военной администрации". Издание отметило, что пока не удалось выяснить, какая это военная администрация, когда именно и на основании чего была проведена конфискация.

Также "Детектор медиа" пишет, что сотрудниками компании не выплатили зарплату за январь и февраль 2022 года. Источник сообщил, что эти деньги им якбы обещают выплатить.

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