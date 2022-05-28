Технику каналов UkrLive и "Перший незалежний" конфисковали "для нужд военной администрации" – СМИ

Имущество конфисковали "для нужд военной администрации". Издание отметило, что пока не удалось выяснить, какая это военная администрация, когда именно и на основании чего была проведена конфискация.
Также "Детектор медиа" пишет, что сотрудниками компании не выплатили зарплату за январь и февраль 2022 года. Источник сообщил, что эти деньги им якбы обещают выплатить.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против тогдашнего нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула пророссийского нардепа, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто использовали как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.
После блокировки телеканалов медиахолдинг "Новости" решил объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников.
25 сентября 2021 года совладельцем канала "Перший незалежний" стал нардеп Нестор Шуфрич. 2 ноября стало известно, что он также купил канал UkrLive, который объединился с "Першим незалежним".
28 декабря 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive.
26 января Шуфрич сообщил, что покупает новый телеканал.
4 февраля YouTube закрыл аккаунты, с которых вещали телевизионные каналы UkrLive и "Перший незалежний".