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ПОЛИТИКА

YouTube второй раз за две недели заблокировал аккаунт "Першого незалежного", принадлежащего Шуфричу

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Прошлая блокировка "Першого незалежного" состоялась 4 февраля
Прошлая блокировка "Першого незалежного" состоялась 4 февраля
Фото: ua.depositphotos.com

Видеоплатформа YouTube заблокировала аккаунт, с которого вещал канал "Перший незалежний", принадлежащий депутату Верховной Рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестору Шуфричу. Об этом 16 февраля сообщило издание "Детектор медиа".

Прошлая блокировка "Першого незалежного" состоялась 4 февраля. Тогда был заблокирован также аккаунт другого канала Шуфрича – UkrLive. Каналы после блокировки переехали на резервные аккаунты.

Сейчас UkrLive продолжает работу, а "Перший незалежний" ведет трансляцию уже с другого аккаунта, созданного 8 февраля. Первое видео на нем появилось ночью 16 февраля, сообщает издание.

Контекст:

В феврале 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля 2021 года пресс-служба судебной власти Украины. После блокировки телеканалов медиахолдинг "Новости" решил объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников.

25 сентября 2021 года совладельцем канала "Перший незалежний" стал Шуфрич. 2 ноября стало известно, что он также купил канал UkrLive, который объединился с "Першим незалежним".

28 декабря 2021 года Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive.

26 января Шуфрич сообщил, что покупает новый телеканал.

Теги: Верховная Рада, Нестор Шуфрич, депутаты, YouTube, трансляция, парламент, деятельность, суд, Перший незалежний, нардеп
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