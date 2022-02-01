"Надеюсь, что шестой канал "по беспределу" уже не закроют". Шуфрич сообщил, что покупает новый телеканал. Видео

"Признаюсь вам, что веду переговоры о приобретении новой лицензии и искренне надеюсь, что шестой канал "по беспределу" в Украине уже не закроют. Чего нам всем желаю. Я уже сегодня один эфир закончил словами моего любимого украинского киноактера Быкова из фильма "В бой идут одни старики" – "Будем жить!" – сказал Шуфрич.
В комментарии изданию "Детектор медиа" Шуфрич отказался уточнить, о покупке какого именно канала идет речь.
"Если соглашение состоится, сообщу", – сказал он.
Также нардеп сообщил, что должен определиться до 1 марта.
На вопрос "Детектор медиа", есть ли среди каналов, покупку которых он рассматривает, закарпатский спутниковый канал Sirius и экономический Ukrainian News Channel, Шуфрич ответил, что не может разглашать эту информацию.
В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.
Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины. После блокировки телеканалов медиахолдинг "Новости" решил объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников.
25 сентября совладельцем канала "Перший незалежний" стал Шуфрич. 2 ноября стало известно, что он также купил канал UkrLive, который объединился с "Першим незалежним".
28 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive.