"Надеюсь, что шестой канал "по беспределу" уже не закроют". Шуфрич сообщил, что покупает новый телеканал. Видео

"Признаюсь вам, что веду переговоры о приобретении новой лицензии и искренне надеюсь, что шестой канал "по беспределу" в Украине уже не закроют. Чего нам всем желаю. Я уже сегодня один эфир закончил словами моего любимого украинского киноактера Быкова из фильма "В бой идут одни старики" – "Будем жить!" – сказал Шуфрич.

В комментарии изданию "Детектор медиа" Шуфрич отказался уточнить, о покупке какого именно канала идет речь.

"Если соглашение состоится, сообщу", – сказал он.

Также нардеп сообщил, что должен определиться до 1 марта.

На вопрос "Детектор медиа", есть ли среди каналов, покупку которых он рассматривает, закарпатский спутниковый канал Sirius и экономический Ukrainian News Channel, Шуфрич ответил, что не может разглашать эту информацию.

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