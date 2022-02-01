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"Надеюсь, что шестой канал "по беспределу" уже не закроют". Шуфрич сообщил, что покупает новый телеканал. Видео

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Нардеп отказался уточнить, о покупке какого именно канала идет речь
Нардеп отказался уточнить, о покупке какого именно канала идет речь
Скриншот: UkrLive / You Tube

Нардеп из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестор Шуфрич планирует купить новый телеканал. Об этом он рассказал 26 января в эфире программы "Украинский формат", опубликованной на YouTube-канале UkrLive.

"Признаюсь вам, что веду переговоры о приобретении новой лицензии и искренне надеюсь, что шестой канал "по беспределу" в Украине уже не закроют. Чего нам всем желаю. Я уже сегодня один эфир закончил словами моего любимого украинского киноактера Быкова из фильма "В бой идут одни старики" – "Будем жить!" – сказал Шуфрич.

В комментарии изданию "Детектор медиа" Шуфрич отказался уточнить, о покупке какого именно канала идет речь.

"Если соглашение состоится, сообщу", – сказал он.

Также нардеп сообщил, что должен определиться до 1 марта.

На вопрос "Детектор медиа", есть ли среди каналов, покупку которых он рассматривает, закарпатский спутниковый канал Sirius и экономический Ukrainian News Channel, Шуфрич ответил, что не может разглашать эту информацию.

ВИДЕО
Видео: UkrLive / You Tube
Контекст:

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензии "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечал, что речь идет о каналах из так называемого пула главы политсовета ОПЗЖ, кума президента РФ Виктора Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Верховный Суд открыл производство по иску об отмене санкций против трех телеканалов, сообщала 11 февраля пресс-служба судебной власти Украины. После блокировки телеканалов медиахолдинг "Новости" решил объединить их в один, а учредителями сделать сотрудников.

25 сентября совладельцем канала "Перший незалежний" стал Шуфрич. 2 ноября стало известно, что он также купил канал UkrLive, который объединился с "Першим незалежним".

28 декабря Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "Перший незалежний" и UkrLive.

Теги: Верховная Рада, телевидение, оппозиция, Нестор Шуфрич, переговоры, парламент, соглашение, покупки, ОПЗЖ, нардеп
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