"Мы не остановимся". YouTube закрыл каналы Шуфрича UkrLive и "Перший незалежний", журналисты назвали это цензурой

"В ночь на 4 февраля платформа YouTube закрыла ряд аккаунтов, с которых вещали независимые каналы, попытавшись таким образом лишить граждан Украины возможности узнавать правду о ситуации в стране и мире от журналистов телеканалов UkrLive и "Перший незалежний", – сказано в заявлении.

Журналисты сообщили, что у канала "Перший незалежний" за менее чем за год вещания на YouTube было более 180 тыс. подписчиков, а у канала UkrLive за два месяца вещания – 150 тыс. подписчиков.

Они заверили, что у их зрителей есть "огромный интерес к звучащей в эфирах телеканалов информации".

Медийщики утверждают, что власть президента Владимира Зеленского создает в Украине "монополию на информацию путем зачистки и устрашения всех оппозиционных средств массовой информации, заставляя тем самым большинство населения смотреть заангажированные и пропагандистские СМИ".

Журналисты заявили, что выполняют миссию "говорить правду людям, какой бы горькой она ни была" и не собираются останавливаться.

"Мы продолжим свою работу. Мы не остановимся. Мы чувствуем за собой поддержку миллионов граждан Украины, желающих жить в стране, где у людей есть право на выбор, какой канал смотреть. Где власти защищают права и свободы своих граждан, а не презирают их", – написали телевизионщики.