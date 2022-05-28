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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке россиян оттеснили на предыдущие позиции – глава ОВА

За сутки Северодонецк оккупанты в упор обстреливали несколько раз
За сутки Северодонецк оккупанты в упор обстреливали несколько раз
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В ходе боев за Северодонецк Луганской области украинские силы оттеснили россиян на прежние позиции. Об этом в Telegram написал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганской области", – отметил Гайдай.

По словам главы ОВА, Северодонецк оккупанты в упор обстреливали несколько раз, по меньшей мере трижды – очень сильно, кое-где начинались уличные бои. В итоге обстрелов повреждены 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганской области: девять домов в Горском, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в поселке городского типа Врубовка – 12, селе Орехово – два.

Всего за минувшие сутки отбиты восемь атак российских войск, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения украинских ПВО уничтожили беспилотник "Орлан-10".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана Донецкой области. В Северодонецке Луганской области оккупанты пока только на окраинах, идут бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Северодонецк, Сергей Гайдай, Орехово, Тошковка, война России против Украины, Врубовка, российские оккупанты
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