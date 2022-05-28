В Северодонецке россиян оттеснили на предыдущие позиции – глава ОВА

За сутки Северодонецк оккупанты в упор обстреливали несколько раз Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"У россиян значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганской области", – отметил Гайдай.

По словам главы ОВА, Северодонецк оккупанты в упор обстреливали несколько раз, по меньшей мере трижды – очень сильно, кое-где начинались уличные бои. В итоге обстрелов повреждены 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий.

Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганской области: девять домов в Горском, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в поселке городского типа Врубовка – 12, селе Орехово – два.

Всего за минувшие сутки отбиты восемь атак российских войск, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Подразделения украинских ПВО уничтожили беспилотник "Орлан-10".

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