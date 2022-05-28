ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ ошибается, если думает, что Лиман и Северодонецк будут ее – Зеленский

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся сегодня оборонный ресурс
Зеленский: Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся сегодня оборонный ресурс
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении вечером 27 мая сообщил, что ситуация на Донбассе, "как и предполагалось, очень тяжелая". Видео обнародовано в его Facebook.

"Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация – все. Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся сегодня оборонный ресурс", – сказал президент. 

Зеленский заявил, что Украина делает все для усиления этого ресурса, и выразил уверенность, что это удастся сделать.

"Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это мы, это наша сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую общину. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы нашим украинским флагам", – добавил он. 

https://www.facebook.com/100007211555008/videos/1251810312291309/

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана Донецкой области. В Северодонецке Луганской области оккупанты пока только на окраинах, идут бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Донбасс, Лиман, Северодонецк, артиллерия, Владимир Зеленский, наступление, разрушения, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
Решетник стал ведущим нового шоу
Решетник стал ведущим нового шоу
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян СМИ
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (48601)
2
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (33352)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (32901)
4
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (27542)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (22429)
6
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (20794)
7
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (15859)
8
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (14086)
 
 
 
 