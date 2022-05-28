РФ ошибается, если думает, что Лиман и Северодонецк будут ее – Зеленский

"Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация – все. Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся сегодня оборонный ресурс", – сказал президент.

Зеленский заявил, что Украина делает все для усиления этого ресурса, и выразил уверенность, что это удастся сделать.

"Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это мы, это наша сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую общину. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы нашим украинским флагам", – добавил он.