РФ ошибается, если думает, что Лиман и Северодонецк будут ее – Зеленский

"Оккупанты пытаются хотя бы на 100 дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже через первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация – все. Защищаем нашу землю так, как это позволяет имеющийся сегодня оборонный ресурс", – сказал президент.
Зеленский заявил, что Украина делает все для усиления этого ресурса, и выразил уверенность, что это удастся сделать.
"Если оккупанты думают, что Лиман или Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это мы, это наша сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушение и страдание, мы все равно восстановим каждый город и каждую общину. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы нашим украинским флагам", – добавил он.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана Донецкой области. В Северодонецке Луганской области оккупанты пока только на окраинах, идут бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.