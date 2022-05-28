Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в Харьковской, Донецкой и Луганской областях – Генштаб ВСУ

"При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека [Харьковской области], успеха не имел, отошел. [...] На северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел наступление в направлении Боровского [Луганской области], понес потери, отошел на ранее занятые позиции. [...] На бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганское [Донецкой области]", – говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что на многих направлениях оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ, используя артиллерию и авиацию.
"На харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань", – рассказали в ВСУ.
По их данным, на славянском направлении "группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях, перебрасывая по железной дороге с российской территории в район Купянска Харьковской области вооружение, военную технику и другие материальные средства.
"На донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на лиманском, северодонецком, бахмутском, кураховском и авдеевском направлениях. Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области. На лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман", – объяснили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана. В Северодонецке оккупанты пока только на окраинах, идут бои, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.