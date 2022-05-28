Оккупанты безуспешно пытались продвинуться в Харьковской, Донецкой и Луганской областях – Генштаб ВСУ

"При поддержке артиллерии враг пытался развить наступательные действия в районе населенного пункта Пасека [Харьковской области], успеха не имел, отошел. [...] На северодонецком направлении враг при поддержке артиллерии вел наступление в направлении Боровского [Луганской области], понес потери, отошел на ранее занятые позиции. [...] На бахмутском направлении захватчики безуспешно пытаются улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха и Новолуганское [Донецкой области]", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что на многих направлениях оккупанты ведут обстрелы позиций ВСУ, используя артиллерию и авиацию.

"На харьковском направлении вражеские подразделения сосредотачивают основные усилия на удержании занятых позиций и недопущении дальнейшего продвижения наших войск, продолжается инженерное оборудование позиций в районе западнее населенного пункта Казачья Лопань", – рассказали в ВСУ.

По их данным, на славянском направлении "группировка войск противника принимает меры по возобновлению наступления на отдельных направлениях, перебрасывая по железной дороге с российской территории в район Купянска Харьковской области вооружение, военную технику и другие материальные средства.

"На донецком направлении агрессор ведет активные боевые действия на лиманском, северодонецком, бахмутском, кураховском и авдеевском направлениях. Основная цель – окружение наших войск в районах городов Лисичанск и Северодонецк и выход на административную границу Луганской области. На лиманском направлении вражеские подразделения закрепляются на захваченных рубежах в населенном пункте Лиман", – объяснили в Генштабе.

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