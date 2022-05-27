Россияне на оккупированной территории Украины пытаются отремонтировать железную дорогу – Генштаб ВСУ

"С целью улучшить логистическое обеспечение войск враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу. В частности, на временно занятых территориях Харьковской области оккупанты привлекают подразделения 29-й отдельной железнодорожной бригады из [российского] Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

На николаевском и криворожском направлениях российские войска уже используют логистические возможности в рамках доукомплектования подразделений, которые понесли потери, "переместив в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня".

Одновременно противник пытается нарушить логистическое обеспечение украинских войск на бахмутском направлении на Донбассе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)