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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне на оккупированной территории Украины пытаются отремонтировать железную дорогу – Генштаб ВСУ

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В результате боевых действий повреждения получает железная дорога
В результате боевых действий повреждения получает железная дорога
Фото: ЕРА (архив)

На оккупированные территории Украины прибывают российские специалисты для ремонта поврежденных железнодорожных путей. Об этом в Fаcebook проинформировал 27 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"С целью улучшить логистическое обеспечение войск враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу. В частности, на временно занятых территориях Харьковской области оккупанты привлекают подразделения 29-й отдельной железнодорожной бригады из [российского] Смоленска со специальной техникой и оборудованием для ремонта железнодорожной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

На николаевском и криворожском направлениях российские войска уже используют логистические возможности в рамках доукомплектования подразделений, которые понесли потери, "переместив в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня".

Одновременно противник пытается нарушить логистическое обеспечение украинских войск на бахмутском направлении на Донбассе.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты с первых часов открытого вторжения в Украину бьют в том числе по гражданской инфраструктуре.

Теги: война, Генштаб ВСУ, оккупация, железная дорога, Харьковская область, вторжение, ремонт, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, инфраструктура, российские оккупанты
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