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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты пытались штурмовать украинские позиции в Николаевской области – Генштаб ВСУ

На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются
На юге Украины оккупанты преимущественно обороняются
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

27 мая российские оккупанты провели безуспешную попытку штурма позиций Вооруженных сил Украины на южнобугском направлении. Об этом в Fаcebook проинформировал Генеральный штаб ВСУ.

"На южнобугском направлении агрессор основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и недопущении переброски резервов сил обороны на другие направления. Обстреливает наши войска. Совершил неудачную попытку штурмовых действий в районе населенного пункта Любомировка [Николаевской области]", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ подтвердил информацию о сбитом украинским истребителем в Херсонской области российском истребителе Су-35.

"На николаевском и криворожском направлениях враг в рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня", – объяснили в ВСУ.

Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают, по данным украинских военных, "выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/326425353003883

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала открытую войну против Украины 24 февраля. В РФ эту войну публично называют "спецоперацией".

В апреле ВСУ вытеснили оккупантов из северных регионов Украины, сейчас российская армия контролирует часть украинских территорий на юге и востоке.

Теги: Россия, война, Генштаб ВСУ, оккупация, штурм, оборона, вторжение, истребители, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, корабли, российские оккупанты
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