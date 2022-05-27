Российские оккупанты пытались штурмовать украинские позиции в Николаевской области – Генштаб ВСУ

"На южнобугском направлении агрессор основные усилия сосредоточивает на удержании занятых рубежей, сковывании действий наших войск и недопущении переброски резервов сил обороны на другие направления. Обстреливает наши войска. Совершил неудачную попытку штурмовых действий в районе населенного пункта Любомировка [Николаевской области]", – говорится в сообщении.

Генштаб ВСУ подтвердил информацию о сбитом украинским истребителем в Херсонской области российском истребителе Су-35.

"На николаевском и криворожском направлениях враг в рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потери подразделений переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня", – объяснили в ВСУ.

Корабли Черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают, по данным украинских военных, "выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведке и огневой поддержке на приморском направлении".

Война России против Украины. Главное (обновляется)