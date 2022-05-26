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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Брянской и Курской областях РФ продлили повышенный уровень террористической угрозы до 8 июня – Генштаб ВСУ

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Оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины
Оккупанты продолжают обстреливать территорию Украины
Фото: EPA

В Брянской и Курской областях РФ действие повышенного уровня террористической угрозы продлено до 8 июня. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины утром 26 мая в Facebook.

"На северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления. В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года", – говорится в сообщении.

Также в Сумской области районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/325370633109355

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

8 апреля глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Сумская область, Брянская область, война России против Украины, Курская область
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