В Брянской и Курской областях РФ продлили повышенный уровень террористической угрозы до 8 июня – Генштаб ВСУ

"На северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления. В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года", – говорится в сообщении.
Также в Сумской области районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
8 апреля глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.