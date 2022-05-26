В Брянской и Курской областях РФ продлили повышенный уровень террористической угрозы до 8 июня – Генштаб ВСУ

"На северском направлении враг принимает меры по прикрытию участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и недопущению переброски наших войск на другие угрожающие направления. В приграничных районах указанных российских областей, в приграничных с Украиной районах, продлено действие повышенного уровня террористической угрозы до 8 июня текущего года", – говорится в сообщении.

Также в Сумской области районы населенных пунктов Бачевск и Краснополье оккупанты обстреляли из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)