ВСУ сбили ракету оккупантов в Хмельницкой области – глава ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.
"25 мая вечером во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле", – написал руководитель ОВА.
Гамалий добавил, что "жертв и разрушений нет".
Глава Хмельницкой ОВА призвал жителей региона "оставаться в укрытиях во время воздушных тревог".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия атаковала ракетами объекты в Хмельницкой области и раньше, в частности 2-го и 12 апреля.
28 апреля в результате вечернего обстрела оккупантами Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте в Шепетовском районе, погибших нет, отмечал Гамалий.