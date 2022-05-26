ВСУ сбили ракету оккупантов в Хмельницкой области – глава ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

"25 мая вечером во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету. Обломки упали в поле", – написал руководитель ОВА.

Гамалий добавил, что "жертв и разрушений нет".

Глава Хмельницкой ОВА призвал жителей региона "оставаться в укрытиях во время воздушных тревог".

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