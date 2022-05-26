Зеленский об отмене возрастных ограничений для контрактников в РФ: Желание воевать сохраняется, еще нужно время, чтобы отбить его

Об этом 25 мая в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента (ОПУ), заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что кое-где "враг сильно преобладает – техникой, количеством солдат".

"Российские власти приняли показательное решение – они разрешили брать на контрактную службу людей постарше. То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется. Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина прежде всего нуждается в военной поддержке от партнеров.

"Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточная, чтобы победить", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)



