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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский об отмене возрастных ограничений для контрактников в РФ: Желание воевать сохраняется, еще нужно время, чтобы отбить его

Украина прежде всего нуждается в военной поддержке от партнеров, отметил Зеленский
Украина прежде всего нуждается в военной поддержке от партнеров, отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Вооруженные силы Украины и все, кто защищает государство, противостоят жесточайшему наступлению российских оккупационных войск на востоке страны.

Об этом 25 мая в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента (ОПУ), заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он рассказал, что кое-где "враг сильно преобладает – техникой, количеством солдат".

"Российские власти приняли показательное решение – они разрешили брать на контрактную службу людей постарше. То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется. Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание", – сказал Зеленский.

По его словам, Украина прежде всего нуждается в военной поддержке от партнеров.

"Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточная, чтобы победить", – подчеркнул президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5151420694943510/


Контекст:

Законопроект о снятии возрастных ограничений для контрактников был зарегистрирован в Госдуме РФ 20 мая. Тhe Guardian называет его продолжением скрытой мобилизации и еще одним свидетельством нехватки солдат для войны в Украине, в том числе из-за существенных потерь в столкновениях с украинскими военными.

25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон №127141-8, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе. В тот же день он был одобрен в Совете Федерации. Авторы закона – глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов указали, что отмена возрастного ценза поможет привлечь в армию больше профессионалов, которые получают "необходимый опыт обращения с высокоточным оружием только к 40–45 годам".

Теги: Россия, Украина, Госдума, военные, Вооруженные силы Украины, помощь, Владимир Зеленский, закон, ВСУ, законопроект, война России против Украины, президент, ограничения, Офис президента Украины, войска, обращение, российские оккупанты
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