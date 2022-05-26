Зеленский об отмене возрастных ограничений для контрактников в РФ: Желание воевать сохраняется, еще нужно время, чтобы отбить его

Об этом 25 мая в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента (ОПУ), заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Он рассказал, что кое-где "враг сильно преобладает – техникой, количеством солдат".
"Российские власти приняли показательное решение – они разрешили брать на контрактную службу людей постарше. То есть молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется. Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание", – сказал Зеленский.
По его словам, Украина прежде всего нуждается в военной поддержке от партнеров.
"Полная помощь! Без исключений, без ограничений. Достаточная, чтобы победить", – подчеркнул президент.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Законопроект о снятии возрастных ограничений для контрактников был зарегистрирован в Госдуме РФ 20 мая. Тhe Guardian называет его продолжением скрытой мобилизации и еще одним свидетельством нехватки солдат для войны в Украине, в том числе из-за существенных потерь в столкновениях с украинскими военными.
25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон №127141-8, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе. В тот же день он был одобрен в Совете Федерации. Авторы закона – глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов указали, что отмена возрастного ценза поможет привлечь в армию больше профессионалов, которые получают "необходимый опыт обращения с высокоточным оружием только к 40–45 годам".