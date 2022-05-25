В России отменили ограничение по возрасту для контрактников

Госдума и Совет Федерации одобрили закон за один день Фото: ЕРА

Сейчас для первого контракта действует условие 18–40 лет для россиян и 18–30 лет для иностранцев. Одобренный закон полностью снимает верхнее ограничение.

Авторы закона – глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов. Картаполов с декабря 2016 года по март 2017 года командовал российской группировкой войск в Сирии, а Красов получил звание Героя России за участие в российско-грузинском конфликте в 2008 году, пишет "Коммерсантъ".

Они указали, что отмена возрастного ценза поможет привлечь в армию больше профессионалов, которые получают "необходимый опыт обращения с высокоточным оружием только к 40–45 годам".

Вместе с тем министр обороны Николай Панков во время обсуждения закона сделал акцент на том, что закон поможет привлечь в армию прежде всего людей невоенных профессий – водителей, фельдшеров и поваров.

"Вот, собственно говоря, чего плохого, когда к нам придут водители, повара, фельдшеры? В десантуру настоящую таких ребят мы уже не возьмем, там особые требования по здоровью. В плавсостав, в подводные и надводные силы, мы тоже не возьмем. Речь идет вот о какой категории военнослужащих", – цитирует его "Коммерсантъ".