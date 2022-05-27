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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты возобновили наступление на славянском направлении и активно атакуют на донецком – Генштаб ВСУ

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Оккупанты при поддержке артиллерии пытаются закрепиться в Лимане Донецкой области
Оккупанты при поддержке артиллерии пытаются закрепиться в Лимане Донецкой области
Фото: ЕРА

Российские оккупанты возобновили наступление на славянском направлении и активно атакуют украинских защитников на донецком. Об этом 27 мая в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На славянском направлении российские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, возобновили наступление. На донецком направлении оккупанты проводят активные наступательные действия. Продолжают огневое поражение наших подразделений, наносят ракетные удары, перегруппировывают войска", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, противник также пытается развить успех на бахмутском направлении, нарушить маршруты логистического обеспечения и отрезать украинские подразделения от основных сил.

На лиманском направлении оккупанты ведут разведку и при поддержке артиллерии пытаются закрепиться в Лимане Донецкой области.

На слобожанском направлении захватчики проводят дистанционное минирование местности на маршрутах возможного выдвижения подразделений ВСУ.

На остальных направлениях противник преимущественно удерживает оборону и проводит обстрелы населенных пунктов Украины, а также позиций ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/326063393040079

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

Теги: Россия, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты
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