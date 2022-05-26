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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Апостоловскую общину в Днепропетровской области – глава ОВА

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Оккупанты ночью стреляли по Днепропетровской области из артиллерии
Оккупанты ночью стреляли по Днепропетровской области из артиллерии
Фото: Валентин Резніченко / Facebook (архив)

В ночь на 26 мая российские оккупанты обстреляли Апостоловскую общину в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Ночь более-менее. Однако в Криворожском районе снова стреляли. В полночь враг ударил из артиллерии по Апостоловской общине", – говорится в сообщении.

По словам Резниченко, люди не пострадали.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 18 мая обстреляли Днепр.

22 мая оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району, ракета упала в реку.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, Апостолово
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