Глава Днепропетровской ОГА: Орки "демилитаризовали" поле в Павлоградском районе

"Уже есть информация по ночному прилету. Орки "демилитаризовали" поле в Павлоградском районе. Взрыв ракеты образовал воронку глубиной в 4 метра. Никто не пострадал", – написал он.

Вечером 23 мая российские оккупанты нанесли четыре ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области, сообщал Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)