Оккупанты обстреляли Апостоловскую общину в Днепропетровской области из "Ураганов" – глава ОВА

"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском – снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской общине", – говорится в сообщении.

Снаряды попали между селами, люди не пострадали, отметил он.

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