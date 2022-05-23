Оккупанты обстреляли Апостоловскую общину в Днепропетровской области из "Ураганов" – глава ОВА

"Ночь была бесконечной воздушной тревогой. В большинстве районов все нормально. В Криворожском – снова стреляли. Враг дважды ударил из "Ураганов" по Апостоловской общине", – говорится в сообщении.
Снаряды попали между селами, люди не пострадали, отметил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.
16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 18 мая обстреляли Днепр.
22 мая оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району, ракета упала в реку.