В Днепропетровской области 82-летний мужчина подорвался, разбирая боеприпасы – глава обладминистрации

"82-летний мужчина насобирал семь боеприпасов от кассетных снарядов. Принес их домой и пытался разобрать. Произошел взрыв... Просил и снова прошу: пожалуйста, не трогайте взрывчатку, оставшуюся после вражеских обстрелов. Увидели подозрительный предмет – звоните спасателям или полиции", – написал он.

Глава ОВА подчеркнул, что "кассетные боеприпасы вероломны, их особенность состоит в том, что какое-то время после обстрела они опасны".

"В нашей области из-за таких снарядов погибло шесть человек", – объяснил Резниченко.

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