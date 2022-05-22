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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Днепропетровской области 82-летний мужчина подорвался, разбирая боеприпасы – глава обладминистрации

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Резниченко призвал не трогать взрывчатку
Резниченко призвал не трогать взрывчатку
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook (архив)

В Криворожском районе Днепропетровской области тяжелые ранения получил пенсионер, который пытался разобрать боеприпас. Об этом 21 мая проинформировал в Telegram председатель областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"82-летний мужчина насобирал семь боеприпасов от кассетных снарядов. Принес их домой и пытался разобрать. Произошел взрыв... Просил и снова прошу: пожалуйста, не трогайте взрывчатку, оставшуюся после вражеских обстрелов. Увидели подозрительный предмет – звоните спасателям или полиции", – написал он.

Глава ОВА подчеркнул, что "кассетные боеприпасы вероломны, их особенность состоит в том, что какое-то время после обстрела они опасны".

"В нашей области из-за таких снарядов погибло шесть человек", – объяснил Резниченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 18 мая обстреляли Днепр.

Теги: взрыв, война, взрывчатка, Днепропетровская область, боеприпасы, вторжение, спасатели, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, пенсионеры, ранение
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