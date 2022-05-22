В Днепропетровской области 82-летний мужчина подорвался, разбирая боеприпасы – глава обладминистрации

"82-летний мужчина насобирал семь боеприпасов от кассетных снарядов. Принес их домой и пытался разобрать. Произошел взрыв... Просил и снова прошу: пожалуйста, не трогайте взрывчатку, оставшуюся после вражеских обстрелов. Увидели подозрительный предмет – звоните спасателям или полиции", – написал он.
Глава ОВА подчеркнул, что "кассетные боеприпасы вероломны, их особенность состоит в том, что какое-то время после обстрела они опасны".
"В нашей области из-за таких снарядов погибло шесть человек", – объяснил Резниченко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.
16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 18 мая обстреляли Днепр.