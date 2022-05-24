Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину Днепропетровской области, есть разрушения – глава ОВА

"Враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую общину. Попали по Великой Костромке. Есть разрушения. Люди не пострадали", – говорится в сообщении.

В Широковской общине снаряды оккупантов попали в поле.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе, 18 мая обстреляли Днепр.

22 мая оккупанты нанесли удар по Павлоградскому району, ракета упала в реку.