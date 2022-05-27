Истребитель ВСУ сбил Су-35 российских оккупантов в Херсонской области – командование Воздушных сил

Об этом проинформировало в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.
"Сегодня, 27 мая, около 14.00 истребитель МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонской области сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
По данным Генштаба ВСУ на 27 мая, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 206 самолетов.