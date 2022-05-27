Истребитель ВСУ сбил Су-35 российских оккупантов в Херсонской области – командование Воздушных сил

Об этом проинформировало в Facebook командование Воздушных сил ВСУ.

"Сегодня, 27 мая, около 14.00 истребитель МиГ-29 Воздушных сил Вооруженных Сил Украины в небе Херсонской области сбил российский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)