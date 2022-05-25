Нацгвардейцы сбили российский штурмовик Су-25

"23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, уже во второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу. Метким выстрелом нацгвардиец уничтожил боевой штурмовик оккупантов "СУ-25" "Грач". Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многих наших соотечественников", – написали авторы сообщения.

В релизе не привели других деталей.

По информации "Украинской правды", этот штурмовик поразили советским переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла". В апреле военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады сообщали, что сбили штурмовик и вертолет из такого ПЗРК в Харьковской области.

"Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью $15 млн оружием за $100, за которое заплатили еще при советах", – отмечали в командовании "Восток", рассказывая об уничтожении "Иглой" вертолета Ка-52 "Аллигатор" российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)