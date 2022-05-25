ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардейцы сбили российский штурмовик Су-25

Су-25 сбили "Иглой", пишет "Украинская правда"
Су-25 сбили "Иглой", пишет "Украинская правда"
Фото: Минобороны России / Facebook

Военнослужащие Национальной гвардии 23 мая сбили над Запорожской областью российский штурмовик Су-25. Об этом пресс-центр Нацгвардии сообщил 24 мая в Facebook.

"23 мая во время выполнения боевых заданий в Запорожской области, военнослужащий срочной службы Национальной гвардии Украины, уже во второй раз за месяц нанес непоправимые потери врагу. Метким выстрелом нацгвардиец уничтожил боевой штурмовик оккупантов "СУ-25" "Грач". Своими профессиональными, решительными и взвешенными действиями боец сохранил жизнь многих наших соотечественников", – написали авторы сообщения. 

В релизе не привели других деталей. 

По информации "Украинской правды", этот штурмовик поразили советским переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла". В апреле военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады сообщали, что сбили штурмовик и вертолет из такого ПЗРК в Харьковской области. 

"Шутим между собой, что сбили российский вертолет примерной стоимостью $15 млн оружием за $100, за которое заплатили еще при советах", – отмечали в командовании "Восток", рассказывая об уничтожении "Иглой" вертолета Ка-52 "Аллигатор" российских оккупантов. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Всего, по данным Генштаба ВСУ, Россия за 90 дней вторжения в Украину потеряла 205 боевых самолетов

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, Национальная гвардия, истребители, самолеты, ПЗРК, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
  "Наші надавали раші". Потап записал трек на украинском языке в поддержку ВСУ. Видео
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
Астафьева потроллила украинцев, "красиво переживающих за страну на побережьях"
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
  Гребенщиков: Россия варварски, чудовищно напала на Украину. Мне кажется непристойным, что одна страна уничтожает другую, а мир молчит
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
  "Боремося". Tvorchi посвятили новую композицию украинцам, а деньги от продажи трека передадут ВСУ. Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
"До слез", "Боже, как больно". Саливанчук прочитала стихотворение "Герої не вмирають". Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядит танцовщик из Kalush Orchestra, выступающий в образе Килиммена. Фото (44906)
2
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (43292)
3
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (37487)
4
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30453)
5
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (28852)
6
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (23283)
7
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (18097)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17799)
 
 
 
 