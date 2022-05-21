Война России против Украины показала, что НАТО следует пересмотреть свою стратегию – генерал США Ходжес

"Использование боеприпасов сейчас превышает любые оценки. Поэтому странам придется посмотреть, производим ли мы достаточно собственных боеприпасов для продолжительного конфликта с такими темпами потребления", – сказал он.

Американский генерал рекомендует Альянсу обратить также большее внимание на противовоздушную и противоракетную оборону.

"Мы, безусловно, видим, что происходит, когда с российской стороны ежедневно прилетают сотни ракет и самолетов. Это – масштаб вызовов, стоящих перед нами. Также очень надеюсь, что альянс и Соединенные Штаты разработают стратегию для Черноморского региона. Это стратегически важно – стоит только посмотреть на карту, чтобы понять почему", – объяснил Ходжес.

Он считает, что Альянсу нужно пересмотреть "концепцию сдерживания, понимание того, что нужно в первую очередь защищать, а не надеяться на возможность быстро развернуть силы и иметь больше ресурсов на границе".

"Думаю, что наши союзники вдоль восточных границ НАТО видели, что происходило в Буче [Киевской области]. Они понимают, что в таком случае (оккупации Россией каких-либо территорий. – "Голос Америки") может быть нечего освобождать и восстанавливать. Поэтому нельзя отдать ни клочка земли. Я думаю, что это будет пересмотрено", – подчеркнул Ходжес.

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