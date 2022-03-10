Генерал-лейтенант Ходжес: Украинские воины и мирные жители должны продолжать воевать так, как они это делают сейчас

"Прежде всего украинские воины и мирные жители должны продолжать воевать так, как они это делают сейчас. Умно, выносливо, изобретательно. Они должны заставить россиян действительно заплатить огромную цену. Вы же видите, что украинские территориальные силы становятся сильнее. Так что это номер один. Во-вторых, США и другие страны должны приступить к берлинскому "авиалифту" (улучшить логистику), увеличивая скорость и количество необходимых материалов, включая противобаллистические ракеты, зенитные ракеты. И номер три: мы должны как-то закрыть небо. Нам нужно найти способ выбить российские самолеты и беспилотники с полей над украинскими войсками, а также украинских городов и мирного населения", – подчеркнул Ходжес.

По его мнению, рядовые россияне не понимают, что сейчас происходит в Украине.

"А потом номер четыре – это экономические санкции и дипломатическая война – все это должно усиливаться, как вода во время половодья наводнения вне дамбы. Мы должны просто продолжать наращивать давление, давить и давить. Я думаю, что пятая составляющая – это информация. Мы должны как-то донести информацию до людей внутри России и Беларуси. Рядовой россиянин не понимает, что сейчас происходит. 1 апреля – следующий день призыва в России, тогда начинается новая волна призыва. В течение следующих трех недель мы должны запустить непрерывную коммуникацию внутри России, рассказывая мамам и родителям, что их военнообязанный сын собирается воевать против своих собратьев-славян в незаконной войне. Войне, в которой погибли тысячи из них. Это ли то, чего они действительно хотят? Мы должны убедиться, что они понимают, что происходит", – резюмировал Ходжес.

Война России против Украины. Главное