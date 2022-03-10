Подоляк о России: Они придумали какой-то иллюзорный мир, где борются с нацистами, фашистами

Советник главы ОП предположил, что высшее политическое руководство России не получает полноценную аналитику по так называемой "военной операции" в Украине Фото: Михаил Подоляк / Facebook

"Они в принципе не обладают реальной картинкой того, что происходит в мире, в том числе в Украине, с точки зрения военных действий. Они, еще раз повторяюсь, себе придумали какой-то иллюзорный мир, где они борются с нацистами, с фашистами. При этом они применяют конкретно нацистские тактики, когда воюют карательными видами операций с мирным населением", – сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что в своей пропаганде последствия атак своих же военных россияне представляют как действия так называемых "фашистов".

"Они рассказывают, что разрушения городской инфраструктуры – мосты, дороги и так далее – все это делают какие-то мифические "фашиствующие группы" непонятной природы, типа это делают не российские военные. Хотя объективная картинка снята – у нас более двух тысяч иностранных корреспондентов сейчас находятся, в том числе в зонах боевых действий по всей линии фронта. Они показывают объективную картинку, где видно, что ключевые 95% разрушений гражданской инфраструктуры – это основные цели российских военных", – подчеркнул советник главы ОП.

Подоляк добавил, что в РФ построена "своя информационная империя, в которой мир существенно искривлен".

"Получить там объективную картинку вряд ли кто-то может", – отметил он.

Советник главы ОП также предположил, что высшее политическое руководство России не получает полноценную аналитику по так называемой "военной операции" в Украине.

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