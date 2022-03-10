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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генерал-лейтенант Ходжес об отказе НАТО закрыть небо над Украиной: Видеть, как убивают мирных жителей, хуже любого риска эскалации

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Ходжес: В вопросе бесполетной зоны мы должны стать тверже
Ходжес: В вопросе бесполетной зоны мы должны стать тверже
Фото: ЕРА

НАТО должен установить бесполетную зону над Украиной. Об этом в интервью Guildhall сказал генерал-лейтенант, командующий армией США в Европе (2014–2017) Бен Ходжес.

"В вопросе бесполетной зоны мы должны стать тверже. Я не хочу, чтобы мы стояли в стороне, пока россияне убивают украинских мирных жителей, как мы это сделали в июле 1995 года, когда сербы убили 8 тыс. боснийских мужчин и парней в Сребренице. Я не хочу, чтобы мы допустили повторение чего-то вроде Сребреницы. Поэтому я бы сказал, что некоторые вещи хуже риска эскалации", – отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что страны Запада "должны сделать больше" для предотвращения гибели мирных жителей Украины.

"Найти способ привлечь авиацию, найти способ получить больше противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские беспилотники, а также российские самолеты. Мы не можем стоять в стороне. Вы знаете, сегодня я разговаривал с четырьмя разными женщинами, профессионалками, двое из них до сих пор в Украине, другие две – беженцы. Я считаю, что это просто неприемлемо: что мы не делаем больше. И я понимаю, почему есть нежелание. Это из-за риска эскалации. Но опять же, это то, о чем я говорю: некоторые вещи хуже эскалации. Видеть, как убивают мирных жителей, хуже любого риска эскалации", – сказал Ходжес.

Война России против Украины. Главное

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения РФ Украина просит НАТО "закрыть небо" над страной, установив бесполетную зону.

Под бесполетной зоной имеется в виду запрет на нахождение авиации над какой-либо территорией. Сторона, которая вводит такой режим, очерчивает его границы и начинает отслеживать соблюдение. Самолеты, которые хотят войти в воздушное пространство, где установлена бесполетная зона, должны запрашивать разрешение на вход у установившей ее стороны. Все самолеты без такого разрешения в зоне действия режима по умолчанию считаются нарушителями и уничтожаются.

4 марта состоялась внеочередная встреча министров иностранных дел стран НАТО. Однако генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после нее сказал, что Альянс не согласится на создание бесполетной зоны над Украиной. Он объяснил, что истребители НАТО должны будут сбивать российские самолеты, а это может перерости в полномасштабную войну. Подобное заявление сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен

Украина рассматривает и альтернативные способы "закрытия неба". Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может "закрыть небо" над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

После авиаудара, который Россия нанесла по роддому и детской больнице в Мариуполе Донецкой области 9 марта, Великобритания пообещала поставить Украине вооружение для ведения противовоздушной обороны. 

Теги: Россия, Украина, Бен Ходжес, война России против Украины
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