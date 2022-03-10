Генерал-лейтенант Ходжес об отказе НАТО закрыть небо над Украиной: Видеть, как убивают мирных жителей, хуже любого риска эскалации

"В вопросе бесполетной зоны мы должны стать тверже. Я не хочу, чтобы мы стояли в стороне, пока россияне убивают украинских мирных жителей, как мы это сделали в июле 1995 года, когда сербы убили 8 тыс. боснийских мужчин и парней в Сребренице. Я не хочу, чтобы мы допустили повторение чего-то вроде Сребреницы. Поэтому я бы сказал, что некоторые вещи хуже риска эскалации", – отметил Ходжес.

Он подчеркнул, что страны Запада "должны сделать больше" для предотвращения гибели мирных жителей Украины.

"Найти способ привлечь авиацию, найти способ получить больше противовоздушной обороны, чтобы сбивать российские беспилотники, а также российские самолеты. Мы не можем стоять в стороне. Вы знаете, сегодня я разговаривал с четырьмя разными женщинами, профессионалками, двое из них до сих пор в Украине, другие две – беженцы. Я считаю, что это просто неприемлемо: что мы не делаем больше. И я понимаю, почему есть нежелание. Это из-за риска эскалации. Но опять же, это то, о чем я говорю: некоторые вещи хуже эскалации. Видеть, как убивают мирных жителей, хуже любого риска эскалации", – сказал Ходжес.

Война России против Украины. Главное