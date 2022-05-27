Самолет-истребитель ВСУ сбил российскую крылатую ракету над Черновицкой областью

Самолет-истребитель ВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью, отметил глава ОВА (фото иллюстративное) Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Об этом 26 мая в Facebook сообщил глава Черновицкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Осачук.

"Самолет-истребитель ВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам", – написал руководитель ОВА.

Командование ВС ВСУ уточнило в Facebook, что истребитель уничтожил крылатую ракету оккупантов около 22.30.

Воздушная тревога в Черновицкой области действовала с 20.39 до 22.50, отмечается в Facebook Осачука.

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