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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Самолет-истребитель ВСУ сбил российскую крылатую ракету над Черновицкой областью

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Самолет-истребитель ВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью, отметил глава ОВА (фото иллюстративное)
Самолет-истребитель ВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью, отметил глава ОВА (фото иллюстративное)
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Истребитель Воздушных сил (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Черновицкой областью уничтожил крылатую ракету российских оккупантов.

Об этом 26 мая в Facebook сообщил глава Черновицкой областной военной администрации (ОВА) Сергей Осачук.

"Самолет-истребитель ВС ВСУ успешно отработал вражескую цель в небе над Черновицкой областью. Спасибо украинским военным пилотам", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/posts/548208756867567

Командование ВС ВСУ уточнило в Facebook, что истребитель уничтожил крылатую ракету оккупантов около 22.30.

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/382109647290323

Воздушная тревога в Черновицкой области действовала с 20.39 до 22.50, отмечается в Facebook Осачука.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, самолет, Черновицкая область, истребители, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Сергей Осачук, Черновицкая ОГА, российские оккупанты
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