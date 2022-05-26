ВСУ сбили российскую ракету над Сумами – глава ОВА

Cилы ПВО ВСУ сбили вражескую ракету над Сумами в полдень 26 мая, отметил Живицкий Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область. Сегодня в полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами", – написал он.

Руководитель ОВА опубликовал фото следа в небе от сбитой ракеты оккупантов над городом.

Накануне, в ночь на 25 мая, российские военные ударили ракетами по Краснополью Сумской области, сообщал Живицкий. По его словам, пуск, предположительно, был с самолета, не пересекавшего государственную границу Украины.

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