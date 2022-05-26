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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ сбили российскую ракету над Сумами – глава ОВА

Cилы ПВО ВСУ сбили вражескую ракету над Сумами в полдень 26 мая, отметил Живицкий
Cилы ПВО ВСУ сбили вражескую ракету над Сумами в полдень 26 мая, отметил Живицкий
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) 26 мая сбили ракету российских оккупантов в Сумской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область. Сегодня в полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами", – написал он.

Руководитель ОВА опубликовал фото следа в небе от сбитой ракеты оккупантов над городом.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/posts/436199968508308

Накануне, в ночь на 25 мая, российские военные ударили ракетами по Краснополью Сумской области, сообщал Живицкий. По его словам, пуск, предположительно, был с самолета, не пересекавшего государственную границу Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля Живицкий сообщал, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.

В частности, обстрелы велись 17-го18-го21 мая23 мая.

Теги: Россия, Украина, Сумы, Сумская область, ПВО, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Сумская ОГА, ракета, Дмитрий Живицкий, российские оккупанты
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