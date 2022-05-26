ВСУ сбили российскую ракету над Сумами – глава ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.
"Сумская область. Сегодня в полдень наши силы ПВО сбили вражескую ракету над Сумами", – написал он.
Руководитель ОВА опубликовал фото следа в небе от сбитой ракеты оккупантов над городом.
Накануне, в ночь на 25 мая, российские военные ударили ракетами по Краснополью Сумской области, сообщал Живицкий. По его словам, пуск, предположительно, был с самолета, не пересекавшего государственную границу Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
8 апреля Живицкий сообщал, что Сумскую область освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.