25 мая ВСУ сбили пять российских беспиолотников и две крылатых ракеты – командование Воздушных сил

"Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной", – отметили в командовании.

25 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.

"Около 20.00 с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам ВСУ на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления. Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями ВС ВСУ. Ударная авиация Воздушных сил в очередной раз наносит удар по позициям оккупационных войск. На этот раз поражена ротно-тактическая группа! Уничтожена живая сила и около 10 единиц легкой бронированной техники", – сообщили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)