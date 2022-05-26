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ВОЙНА В УКРАИНЕ

25 мая ВСУ сбили пять российских беспиолотников и две крылатых ракеты – командование Воздушных сил

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ВСУ сбили две крылатые ракеты
ВСУ сбили две крылатые ракеты
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

За прошлые сутки украинские военные сбили пять российских беспилотников "Орлан 10" и две крылатые ракеты российских оккупантов. Об этом в Facebook 26 мая сообщило командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной", – отметили в командовании.

25 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.

"Около 20.00 с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам ВСУ на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления. Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями ВС ВСУ. Ударная авиация Воздушных сил в очередной раз наносит удар по позициям оккупационных войск. На этот раз поражена ротно-тактическая группа! Уничтожена живая сила и около 10 единиц легкой бронированной техники", – сообщили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/kpszsu/posts/381373997363888

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

По состоянию на утро 25 мая оккупанты потеряли, в частности, 206 самолетов, 170 вертолетов, 491 беспилотник и 112 крылатых ракет. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: авиация, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, Воздушные силы Украины
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