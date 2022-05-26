25 мая ВСУ сбили пять российских беспиолотников и две крылатых ракеты – командование Воздушных сил

"Авиационное присутствие вокруг украинских границ наращивается, но самолеты рашистов фактически не входят в воздушное пространство, контролируемое нашей противовоздушной обороной", – отметили в командовании.
25 мая оккупанты продолжили обстреливать территорию Украины крылатыми ракетами.
"Около 20.00 с территории России были нанесены ракетные удары дальними бомбардировщиками Ту-22М3 по группировкам ВСУ на Донецком и Луганском направлениях. Также ракеты оккупантов полетели в сторону Украины и с южного направления. Две крылатые ракеты удалось перехватить и уничтожить истребителями ВС ВСУ. Ударная авиация Воздушных сил в очередной раз наносит удар по позициям оккупационных войск. На этот раз поражена ротно-тактическая группа! Уничтожена живая сила и около 10 единиц легкой бронированной техники", – сообщили в пресс-центре.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
По состоянию на утро 25 мая оккупанты потеряли, в частности, 206 самолетов, 170 вертолетов, 491 беспилотник и 112 крылатых ракет.