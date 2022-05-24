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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Directed by ССО України". ВСУ впервые показали уничтожение оккупантов дронами-камикадзе

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Процесс уничтожения сил противника сняла камера, расположенная на "дроне-убийце"
Процесс уничтожения сил противника сняла камера, расположенная на "дроне-убийце"
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Украинские военные уничтожили два танковых экипажа российских оккупационных войск с помощью дронов-камикадзе. Об этом 24 мая в Facebook сообщило командование Сил специальных операций ВСУ.

"Операторы ССО Украины развили навыки владения еще одним видом новейшего вооружения. Примером этого является очередное уничтожение вражеского танка вместе с живой силой противника. По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Однако привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери", – говорится в сообщении.

Процесс уничтожения сил противника сняла камера, расположенная на "дроне-убийце".

"Данное видео впервые публикуется перед широкой общественностью, но стоит отметить, что боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны с российскими захватчиками. Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", – подчеркнули в ВСУ.

Видео ликвидации оккупантов сопровождается ироничными титрами "Directed by ССО України".

ВИДЕО
Видео: Ukrinform TV / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После масштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

В Пентагоне сообщали 7 апреля, что США отправили в Украину 100 беспилотников Switchblade. Представитель оборонного ведомства Джон Кирби рассказал на брифинге 14 апреля, что США в рамках пакета военной помощи на $800 млн среди прочего передадут Украине 300 дронов-камикадзе Switchblade.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российской армии в войне против Украины по состоянию на 24 мая составили около 29 350 военных.

Теги: Россия, Украина, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, ССО, российские оккупанты
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