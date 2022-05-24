"Directed by ССО України". ВСУ впервые показали уничтожение оккупантов дронами-камикадзе

"Операторы ССО Украины развили навыки владения еще одним видом новейшего вооружения. Примером этого является очередное уничтожение вражеского танка вместе с живой силой противника. По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Однако привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери", – говорится в сообщении.

Процесс уничтожения сил противника сняла камера, расположенная на "дроне-убийце".

"Данное видео впервые публикуется перед широкой общественностью, но стоит отметить, что боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны с российскими захватчиками. Это хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом наших воинов дают положительные результаты на фронте", – подчеркнули в ВСУ.

Видео ликвидации оккупантов сопровождается ироничными титрами "Directed by ССО України".

ВИДЕО

Видео: Ukrinform TV / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)