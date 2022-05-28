"Там не с кем договариваться. Все эти люди – никто". Зеленский заявил, что готов к переговорам по прекращению войны с РФ только с Путиным

Зеленский (на фото) сказал, что готов к переговорам с Путиным "в любое время, сейчас" Фото: president.gov.ua

Об этом глава государства сказал в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS, его видеозапись опубликована в Facebook Офиса президента 28 мая.

Зеленского спросили, при каких условиях он хочет провести переговоры с Путиным на президентском уровне.

"Вопрос не в том, что я хочу с ним договариваться. Вопрос в том, что там (в РФ. – "ГОРДОН") не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Потому не важно, что говорит их министр иностранных дел, неважно, что он отправляет к нам какую-то переговорную группу, которая встречается с нашей в Турции. Все эти люди – они никто, к сожалению", – сказал Зеленский.

Он добавил, что готов к переговорам с Путиным "в любое время, сейчас".

Ведущая уточнила в Зеленского, при каких условиях возможны его переговоры с президентом РФ.

"А какие условия могут быть к нам, если они пришли к нам убивать нас, какие условия?" – ответил президент Украины.

28 мая в ходе телефонного разговора к прямым переговорам с Зеленским призвали Путина канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.

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