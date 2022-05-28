"Там не с кем договариваться. Все эти люди – никто". Зеленский заявил, что готов к переговорам по прекращению войны с РФ только с Путиным

Об этом глава государства сказал в интервью проекту Nieuwsuur нидерландского телеканала NOS, его видеозапись опубликована в Facebook Офиса президента 28 мая.
Зеленского спросили, при каких условиях он хочет провести переговоры с Путиным на президентском уровне.
"Вопрос не в том, что я хочу с ним договариваться. Вопрос в том, что там (в РФ. – "ГОРДОН") не с кем договариваться. Он выстроил такое государство, в котором никто ничего не решает. Потому не важно, что говорит их министр иностранных дел, неважно, что он отправляет к нам какую-то переговорную группу, которая встречается с нашей в Турции. Все эти люди – они никто, к сожалению", – сказал Зеленский.
Он добавил, что готов к переговорам с Путиным "в любое время, сейчас".
Ведущая уточнила в Зеленского, при каких условиях возможны его переговоры с президентом РФ.
"А какие условия могут быть к нам, если они пришли к нам убивать нас, какие условия?" – ответил президент Украины.
28 мая в ходе телефонного разговора к прямым переговорам с Зеленским призвали Путина канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон.
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27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".
29 марта, после очного раунда переговоров Украины и РФ, глава украинской делегации Давид Арахамия говорил, что "уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации".
23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников из России или передачи той или иной информации лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.
В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.
В интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, Зеленский сказал, что готов провести переговоры тет-а-тет с Путиным, но без его посредников и на условиях диалога.