Макрон и Шольц призвали Путина к прямым переговорам с Зеленским

Макрон и Шольц (на фото) 28 мая провели 80-минутный разговор с Путиным Фото: EPA

Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Главной темой 80-минутной беседы трех политиков стала война, которую 24 февраля против Украины начала Россия, а также усилия по ее прекращению.

"Канцлер и президент Франции призвали к немедленному перемирию и выводу российских войск. Они призвали президента России пойти на серьезные прямые переговоры с президентом Украины [Владимиром Зеленским] и найти дипломатическое решение конфликта", – говорится в сообщении.

Шольц и Макрон также обсудили с Путиным глобальный продовольственный кризис, возникший в результате "агрессивной войны со стороны России".

"Путин заверил, что хочет разрешить экспорт зерна из Украины, особенно по морю. Президент Путин пообещал, что открытие минного пояса, заложенного для защиты украинских портов, чтобы разрешить экспорт зерна морским транспортом, не будет использоваться Россией для наступательных действий", – отмечается в сообщении.

В сообщении Кремля, опубликованном в Telegram, подчеркивается, что Путин "подтвердил открытость российской стороны к возобновлению диалога" с Украиной.

"Президент России также заострил вопрос об опасном характере продолжающейся накачки Украины западным оружием, предупредив в этой связи о рисках дальнейшей дестабилизации обстановки и обострения гуманитарного кризиса", – указывается в сообщении.

Путин заявил Макрону и Шольцу, что причиной "трудностей с поставками продовольствия" из Украины стали "ошибочная экономическая и финансовая политика западных стран и введенные ими антироссийские санкции".

"Россия готова способствовать нахождению вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений", – сообщили в Кремле.

Война России против Украины. Главное (обновляется)